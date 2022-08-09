Muğla'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

09.08.2022 13:41
Muğla'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kadir B. idaresindeki 07 LT 863 plakalı minibüs, Mustafa Münir Ergün Caddesi Günnücek mevkisinde şarampole devrildi.

Araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Marmaris, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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