Marmaris'te motosiklet sürücüleri denetlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motosiklet sürücülerine kask takma alışkanlığı kazandırmak amacıyla denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı 3 kavşakta motosiklet kullananlara yönelik denetim yaptı.
Eş zamanlı yapılan ve 8 ekipte 22 trafik polisinin katıldığı 2 saat süren denetimde 77 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.
Kurallara uymayan 54 sürücüye 24 bin 731 lira ceza uygulandı. Denetim noktasına kask getirmeyen sürücülerin motosikletleriyle gitmelerine izin verilmedi.
Uygulama esnasında kask haricinde trafik kurallarını ihlal eden 17 motosiklet sürücüsüne yasal işlem yapıldı.
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