Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

29.07.2022 23:30
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan yandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan yandı.

İçmeler Mahallesi, Turunç yolu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına karadan 40 arazöz, dozer, su tankeri, yangın söndürme işçileri, itfaiye ekipleri; havadan da 8 helikopter, 5 uçakla müdahale edildi.

Yangın nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Uygulama Oteli tahliye edildi. Yangın otelin bir kısmına zarar verdi. Yangın bölgesindeki birçok otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgede inceleme yapan Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Tavlı, yangının hasara neden olduğunu, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

Yangın bölgesine sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA'lar, çevik kuvvet ve polis ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

Marmaris Körfezi'nde helikopter ve uçakların güvenli şekilde su alması için Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Kaynak: AA

Marmaris, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

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