Ormanlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Ormanlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü

29.08.2022 17:59
Ormanlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Marmaris merkeze 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin zamanında müdahalesi alevlerin ağaçlara sıçramasını önlerken, yangında 5 metrekarelik otluk alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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