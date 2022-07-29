Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçradı! Bir kadın "Otelimiz yanıyor otelimiz" diyerek ağladı - Son Dakika
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Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçradı! Bir kadın "Otelimiz yanıyor otelimiz" diyerek ağladı

29.07.2022 16:43

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölgedeki otellerden birine sıçradı. O anları kaydeden bir kadının "Otelimiz yanıyor" diyerek hüngür hüngür ağladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bölgede orman yangını çıktı. 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan yangın sonrası kısa sürede büyüyen alevler çevredeki otellerden birini sardı.

"OTELİMİZ YANIYOR"

O anları kayda alan bir kadının "Otelimiz yanıyor" diyerek hüngür hüngür ağladığı anlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

5 UÇAK, 8 HELİKOPTER VE 40 ARASÖZLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada, yangına ilk müdahalenin 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arazözle yapıldığı duyuruldu.

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Marmaris'te korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerinin yakınında yükseldi Marmaris'te korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerinin yakınında yükseldi Marmaris'te orman yangını Marmaris'te orman yangını

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçradı! Bir kadın 'Otelimiz yanıyor otelimiz' diyerek ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçradı! Bir kadın "Otelimiz yanıyor otelimiz" diyerek ağladı - Son Dakika
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