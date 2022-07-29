İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bölgede orman yangını çıktı. 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan yangın sonrası kısa sürede büyüyen alevler çevredeki otellerden birini sardı.
O anları kayda alan bir kadının "Otelimiz yanıyor" diyerek hüngür hüngür ağladığı anlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada, yangına ilk müdahalenin 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arazözle yapıldığı duyuruldu.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçradı! Bir kadın 'Otelimiz yanıyor otelimiz' diyerek ağladı - Son Dakika