Marmaris'te orman yangını başladı - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangını başladı

29.07.2022 16:04

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Kaynak: AA

Marmaris, İçmeler, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te orman yangını başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını başladı - Son Dakika
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