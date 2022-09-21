Marmaris'te orman yangını başladı - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangını başladı

21.09.2022 14:04

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 6 dozer ve 500 orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığına ulaşmaması için de tedbir alındı. Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.

Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de helikopterlerin su aldığı alanda bekleyen deniz unsurlarını uzaklaştırdı.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

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Kaynak: AA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, su, 3. Sayfa, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te orman yangını başladı - Son Dakika

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