Muğla Marmaris'teki yangınla mücadele çok sayıda ekiple devam ediyor - Son Dakika
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Muğla Marmaris'teki yangınla mücadele çok sayıda ekiple devam ediyor

21.09.2022 23:02

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Yalancıboğaz Adaağzı mevkiindeki orman yangınına bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki M.Y.'nin arı kovanları önündeki közün sebep olduğu bildirildi. Alevlere müdahale etmeye giden bir helikopter düştü ve 2 kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile bir anda büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın için çok sayıda ekip sevk edildi.

DÜN ÖĞLE SAATLERİNDEN BERİ DEVAM EDİYOR

Öğle saatlerinde saat 12:30 civarında başlayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Rüzgarın şiddetini artırması ile birlikte alevlerin Balan Dağı istikametine yöneldiği öğrenilirken yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

Muğla gündem haberi... Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede arıcılık yapan M.Y. (85) gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama, "21.09.2022 saat 12.00 sıralarında Yalancıboğaz adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği belirlendi. Yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

Muğla gündem haberi... Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü. Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi. İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2'si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Muğla gündem haberi... Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ayrıca, helikopterde Türk pilot Ömer Kaan Çakır, Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'nci pilot Egor Turkov, mühendis Aleksandr Iakovlev, teknisyenler Alexey Volkov ve Georgıı Onuchin'in mürettebat olarak bulunduğu bildirildi.

Muğla gündem haberi... Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor

HAVANIN KARARMASIYLA HAVA ARAÇLARININ ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayacak.

Muğla gündem haberi... Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor

MÜDAHALE KARADAN DEVAM EDİYOR

Orman Genel Müdürlüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale ediliyor.

Muğla gündem haberi... Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor

"SON ALEV SÖNENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK"

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor. Öte yandan, Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Tüm gücümüzle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor." paylaşımında bulunuldu.

Öte yandan, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı yerde çalışma yürüttü.

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Kaynak: AA

Marmaris, İtfaiye, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Marmaris'teki yangınla mücadele çok sayıda ekiple devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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