Marmaris'te Yangın: Alevler Otele Sıçradı - Son Dakika
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Marmaris'te Yangın: Alevler Otele Sıçradı

29.07.2022 17:02

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla ilerleyen alevler yerleşim yerlerine sıçradı.

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla ilerleyen alevler yerleşim yerlerine sıçradı.

Marmaris'e bağlı İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda bugün saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler yerleşim yerlerine ve Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli'ne sıçradı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölgenin deniz trafiğine kapatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: ANKA

Marmaris, İçmeler, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Yangın: Alevler Otele Sıçradı - Son Dakika

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