Muğla'da otomobilin müzik sisteminin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Muğla'da otomobilin müzik sisteminin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

29.09.2022 17:56

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin müzik sisteminin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin müzik sisteminin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığımız çalışmalar sırasında şüphelendikleri otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Yapılan aramada aracın müzik sisteminin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 27 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. (37) ve R.B'nin (33) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da otomobilin müzik sisteminin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da otomobilin müzik sisteminin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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