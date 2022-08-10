PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEK İSTERKEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerindeki aramada büyük bölümü şort lastiğine gizlenmiş sahte olduğu belirlenen toplam 28 adet 50 ABD doları ele geçirildi.

Marmaris'te bugün saat 04.00 sıralarında bir restorana gelen G.D., hesabı ödemek için 50 dolar verdi. G.D. ardından 4 adet 50 dolarlık banknot daha verip, bozdurmak istedi. Ancak, durumdan şüphelenen işletme sahibi durumu polise bildirdi. Polis, G.D.'yi restoranın önünde durdurup, üzerinde arama yaptı. Aramada G.D.'nin şortunun lastiğine gizlenmiş, sahte olduğu belirlenen 23 adet 50 dolarlık banknot daha ele geçirildi. G.D., gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde Tekirdağ Çorlu'dan tatil için Marmaris'e geldiğini paraların sahte olduğunu bilmediğini söylediği öğrenilen G.D., adliyeye sevk edildi.