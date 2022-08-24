Kaza sonrası Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz , Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy , Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim ile birlikte hastaneye gelerek kazada yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Tragger, Muğla, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'teki kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi - Son Dakika

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