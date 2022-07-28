Helikopterlerin sortileri, uçakların müdahalesi yangının büyümesini engelledi - Son Dakika
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Helikopterlerin sortileri, uçakların müdahalesi yangının büyümesini engelledi

28.07.2022 20:26
Helikopterlerin sortileri, uçakların müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sarp arazide çıkan orman yangında helikopterlerin ard arda sortileri ve uçakların müdahalesi ile alevlerin büyümesi önlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sarp arazide çıkan orman yangında helikopterlerin ard arda sortileri ve uçakların müdahalesi ile alevlerin büyümesi önlendi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Sarıalan Kov mevkii, Marmaris Otogar mevkinin üst kesimindeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine intikal ettirilen hava araçları ard arda alevlere su bıraktı. Yoğun müdahale ile alevlerin büyümesi engellenirken, bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Ayrıca kara ekipleri de yangın bölgesine ulaşırken müdahaleye başladı. - MUĞLA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Marmaris, Sarıalan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Helikopterlerin sortileri, uçakların müdahalesi yangının büyümesini engelledi - Son Dakika

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