Sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı, 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
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Sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı, 1 ölü 3 yaralı

04.08.2022 14:47
Sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı, 1 ölü 3 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde su sporları sürat teknesinin tekne dolmuşa çarpması sonucu bir turist öldü, 3 kişi de yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde su sporları sürat teknesinin tekne dolmuşa çarpması sonucu bir turist öldü, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris- İçmeler seferi yapan tekne dolmuş hareket halinde iken, su sporları işletmesinden kiraladıkları sürat teknesi ile İçmeler-Marmaris arasında hareket halinde olan sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı.

Kazada sürat motorunda bulunan yabancı uyruklu bir turist olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı sürat teknesinde bulunan üç kişi ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi Sahil Güvenlik botu ile kıyıya getirilerek 112 Acil Servis ambulansına teslim edildi.

Yaralılardan birisi ayakta tedavi edilirken, iki kişi sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren turistin cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde yaşanan olay ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, turist, Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı, 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı, 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
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