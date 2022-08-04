Sürat motorunun tekneye çarptığı anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Sürat motorunun tekneye çarptığı anların görüntüleri ortaya çıktı

04.08.2022 23:03
Sürat motorunun tekneye çarptığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürat motoru ile deniz taksinin çarpışması sonucu İngiliz turistin ölümüne neden olan kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürat motoru ile deniz taksinin çarpışması sonucu İngiliz turistin ölümüne neden olan kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay, Marmaris Körfezi'nde öğle saatlerinde 5 yıldızlı bir otelin önünde meydana geldi. Su sporları istasyonuna ait bir sürat teknesi Marmaris-Turunç seferi yapan deniz taksi ile Kızılkum açıklarında çarpıştı. İhbar üzerine Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki tekneci ve sahil güvenlik ekipleri yardımıyla yaralılar karaya çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, 44 yaşındaki İngiliz Anna Capuano'nun çarpışma esnasında öldüğünü tespit etti. İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak İngiltere Fahri Konsolosluk yetkililerine bilgi verildi.

Tekne taksiyi kullanan Tamer Altındağ ile Mirvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Jordin (40) ve Cleion Svetiellu (19) ise çarpışma esnasında yaralandı. Yaralılardan 3'ü Devlet Hastanesi, 2'si ise özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından incelemenin sürdüğü açıklandı.

Kazaya neden olduğu belirlenen sürat motoru kullanıcısının emniyet ve sahil güvenlik verilerinde çalıştığına dair kaydı ve kullanma ehliyetinin olmadığı iddia edildi. Taksirle adam öldürmek suçu ile soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, tekne dolmuşun su sporları parkuru alanına girdiği açıklandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürat motorunun tekneye çarptığı anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürat motorunun tekneye çarptığı anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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