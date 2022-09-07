Muğla'da sürat teknesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da sürat teknesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

07.09.2022 20:10
Muğla'da sürat teknesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürat teknesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürat teknesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi Taşlıcalar Sokak'ta römork üzerindeki sürat teknesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipleri, kimliği belirlenen Gökhan Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan sürat teknesi sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da sürat teknesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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