Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpıştığı kazada 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpıştığı kazada 1 kişi tutuklandı

05.08.2022 15:40

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları işletmesine ait sürat teknesinin çarpıştığı ve İngiliz turist Anna Capuano'nun (45) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları işletmesine ait sürat teknesinin çarpıştığı ve İngiliz turist Anna Capuano'nun (45) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden sürat teknesini kullanan Tamer Yiğit Güngör (22) tutuklandı, su sporları işletmesinin sahibi M.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Marmaris'in Uzunyalı mevkisinde meydana geldi. Su sporları işletmesine ait Tamer Yiğit Güngör'ün kullandığı sürat teknesi ile Marmaris-Turunç seferini yapan tekne dolmuş çarpıştı. Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla kaza yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürat teknesindeki İngiliz turist Anna Capuano adlı kadın turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Tamer Yiğit Güngör, Mırvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Oxford (40) ve Clein Svetiellu (19) ise yaralandı. Yaralılardan 2'si Marmaris Devlet Hastanesi, diğer 3'ü ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından ölen turistin cansız bedeni ise Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkartılıp, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Tamer Yiğit Güngör ile su sporları işletmesinin sahibi M.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tamer Yiğit Güngör tutuklandı, M.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpıştığı kazada 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpıştığı kazada 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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