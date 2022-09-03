Safari jeeplerine sıkı trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Safari jeeplerine sıkı trafik denetimleri devam ediyor

03.09.2022 14:16
Safari jeeplerine sıkı trafik denetimleri devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistik kırsal mahallelerinde safari adı ile tur yapan jeeplere trafik ekipleri tarafından her gün sıkı denetim uygulanırken, yapılan uygulamalara rağmen kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistik kırsal mahallelerinde safari adı ile tur yapan jeeplere trafik ekipleri tarafından her gün sıkı denetim uygulanırken, yapılan uygulamalara rağmen kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ve Bölge Trafik denetleme istasyonu ekipleri rotalarında giden jeeplere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan 2 saatlik uygulamada; psikoteknik belgesi olmayan 6 sürücü, ferdi kaza sigortası olmayan 4 araç ve 1 adet muayenesi geçmiş araca toplamda 16 bin lira idari para cezası uygulandı. Trafik ekipleri yapılan uygulamalarda yolcuların emniyet kemerleri, sürücülerin hız sınırına uyması ve belge kontrolleri denetimlerinin yapıldığı ve sezon sonuna kadar her gün belirli saatlerde belirli noktalarda şok denetimlerinin devam edeceğini belirttiler. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Hisarcık, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Safari jeeplerine sıkı trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safari jeeplerine sıkı trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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