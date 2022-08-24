Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaynak: ANKA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Turistleri Taşıyan Cip Safari Aracı Devrildi: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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