Marmaris'te Turistleri Taşıyan Cip Safari Aracı Devrildi: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Marmaris'te Turistleri Taşıyan Cip Safari Aracı Devrildi: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

24.08.2022 23:26
Marmaris'te Turistleri Taşıyan Cip Safari Aracı Devrildi: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Kaza da 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Kaza da 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi! Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi! Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Kaynak: ANKA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Turistleri Taşıyan Cip Safari Aracı Devrildi: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te Turistleri Taşıyan Cip Safari Aracı Devrildi: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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