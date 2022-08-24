Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!

Marmaris'ten safariye çıkan Irak uyruklu oldukları ileri sürülen grubun içinde bulunduğu cip Marmaris'e dönüş yolunda kaza yaptı. Ddevrilen cipte bulunanlardan ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı. Kaza yerinden gelen ilk görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza yerinden görüntüler: