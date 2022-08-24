Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi! - Son Dakika
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Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!

24.08.2022 18:25

Muğla'nın Marmaris ilçesinde içinde turistleri n olduğu safari aracı devrildi. 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı olay yerinden gelen ilk görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Marmaris'ten safariye çıkan Irak uyruklu oldukları ileri sürülen grubun içinde bulunduğu cip Marmaris'e dönüş yolunda kaza yaptı. Ddevrilen cipte bulunanlardan ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı. Kaza yerinden gelen ilk görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza yerinden görüntüler:

Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler
Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler
Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler
Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler
Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler
Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler
Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler
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Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Marmaris'te cip safari aracı devrildi Marmaris'te cip safari aracı devrildi

Marmaris, Muğla, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi! - Son Dakika
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