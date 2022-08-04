Muğla'da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

04.08.2022 17:23
Muğla'da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistlerin bulunduğu sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu 1 İngiliz turist yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistlerin bulunduğu sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu 1 İngiliz turist yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan İngiliz vatandaşı A.C. hayatını kaybetti. Teknelerde bulunan 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılırken İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi yapıldıktan sonra Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri su sporlarını istasyonuna çekilen sürat teknesinde ve kaza yerinde körfezde alargada bekletilen dolmuş teknede incelemede bulundu.

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Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı, 1 ölü 3 yaralı Sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı, 1 ölü 3 yaralı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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