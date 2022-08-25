5 turistin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi heyeti oluşturuldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği safari cipinin devrilmesi sonucu Irak uyruklu 5 turistin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı kazaya ilişkin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik inceleme yapılmak üzere 2 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Alt dalı otomotiv olan makine mühendisi ile trafik bilirkişisi, araç muayene istasyonuna götürülen cipte, kaza öncesi usule aykırı müdahalede bulunulup, bulunmadığının tespitini yapacak.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Armutalan Mahallesi Datça kara yolunda meydana geldi. Marmaris'ten Datça yönüne giden Murtaza Arslan (58) yönetimindeki Irak uyruklu turistleri taşıyan 66 DC 170 plakalı safari cipi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Devrilen cip, metrelerce sürüklendi. Bu sırada arkadan gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki 20 ACY 932 plakalı otomobil de devrilen cipe çarptı. Kazada üstü açık cipte bulunan turistler yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Irak uyruklu turistlerden Ayad Mustafa Abduhafed (61), Mohammed Sattar Jabbar (34), Alı Jawdat Kadhım (31), Hayder Fadhıl Jalıl Almaslawı (51) ve İbrahim Alaamar'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ve Mustapha Tharmer (28) ise Marmaris Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.Ölen 5 kişinin cenazeleri cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazadan sonra safari hizmetini veren tur şirketinin sahibi Cemile A., cipin şoförü Murtaza Arslan ile cipe çarpan otomobilin sürücü Ali Kudret Temizkalay gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 savcının görevlendirildiği kazanın geniş kapsamlı araştırılması için alt dalı otomotiv olan 1 makine mühendisi ile 1 trafik bilirkişinin yer alacağı 2 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi heyetinin çekici ile Menteşe ilçesindeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürülen cipte kaza öncesi usule aykırı müdahalede bulunulup, bulunulmadığının tespitine yönelik çalışma yapılacak.