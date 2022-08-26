5 TURİSTİN ÖLDÜĞÜ KAZA CİPİN SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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5 TURİSTİN ÖLDÜĞÜ KAZA CİPİN SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

26.08.2022 16:45

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği safari cipinin devrilmesi sonucu Ayad Mustafa Abduhafed (61), Mohammed Sattar Jabbar (34), Alı Jawdat Kadhım (31), Hayder Fadhıl Jalıl Almaslawı (51) ve İbrahim Alaamar'ın (60)...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği safari cipinin devrilmesi sonucu Ayad Mustafa Abduhafed (61), Mohammed Sattar Jabbar (34), Alı Jawdat Kadhım (31), Hayder Fadhıl Jalıl Almaslawı (51) ve İbrahim Alaamar'ın (60) hayatını kaybettiği, Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) yaralandığı kazada, diğer yaralının da adı belirlendi. Cipteki diğer ismin Mustapha Tharmer (28) olduğu tespit edilirken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

CİPE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazadan sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen cipin şoförü Murtaza Arslan tutuklandı, tur şirketinin sahibi Cemile A., adli kontrol şartı ile cipe çarpan otomobilin sürücüsü Ali Kudret Temizkalay ise serbest bırakıldı.

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Devrilen safari aracında can veren 5 turistin son görüntüleri ortaya çıktı Devrilen safari aracında can veren 5 turistin son görüntüleri ortaya çıktı 5 kişinin öldüğü safari kazasında cip şoförü tutuklandı 5 kişinin öldüğü safari kazasında cip şoförü tutuklandı
Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 TURİSTİN ÖLDÜĞÜ KAZA CİPİN SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 TURİSTİN ÖLDÜĞÜ KAZA CİPİN SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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