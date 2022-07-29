Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren bir zam daha geliyor

"Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim" diye yalvardı ama çağrısı sonuçsuz kaldı

Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MARMARİS'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika

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