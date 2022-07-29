MARMARİS'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika
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MARMARİS'TE ORMAN YANGINI

29.07.2022 16:31

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede, orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bölgedeki çalışmalar sürdürülürken, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi.

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MARMARİS İÇMELER ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MARMARİS İÇMELER ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3) Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3) Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu
Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika

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