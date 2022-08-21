Marmaris'te yolcu otobüsündeki yangın, ormana sıçradı - Son Dakika
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Marmaris'te yolcu otobüsündeki yangın, ormana sıçradı

21.08.2022 10:35
Marmaris'te yolcu otobüsündeki yangın, ormana sıçradı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın, ormana da sıçradı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın, ormana da sıçradı. Yolcular, tahliye edilirken, araç ile ormandaki yangın 1 saatte söndürüldü.

İstanbul'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine giden Birol Çiçek'in (33) kullandığı 34 DCN 814 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından, saat 06.00 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı. Sakar Geçidi'nde yangını fark eden Çiçek, otobüsü yol kenarına çekerek, 37 yolcuyu indirdi. Alevler, yol kenarındaki ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, alevleri 1 saatte söndürdü. Otobüs, tamamen yanarken, 1 dönüm alan da zarar gördü. Yangının, motor turbo borusundan çıktığı belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Marmaris, Tragger, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te yolcu otobüsündeki yangın, ormana sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te yolcu otobüsündeki yangın, ormana sıçradı - Son Dakika
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