İstanbul 'dan Muğla 'nın Marmaris ilçesine giden Birol Çiçek'in (33) kullandığı 34 DCN 814 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından, saat 06.00 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı. Sakar Geçidi 'nde yangını fark eden Çiçek, otobüsü yol kenarına çekerek, 37 yolcuyu indirdi. Alevler, yol kenarındaki ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, alevleri 1 saatte söndürdü. Otobüs, tamamen yanarken, 1 dönüm alan da zarar gördü. Yangının, motor turbo borusundan çıktığı belirlendi. Jandarma , yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Marmaris, Tragger, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'te yolcu otobüsündeki yangın, ormana sıçradı - Son Dakika

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