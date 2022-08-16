Marmaris'te 134 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te 134 düzensiz göçmen kurtarıldı

16.08.2022 00:15
Marmaris'te 134 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen üç ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 134 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen üç ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 134 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında lastik botlar içerisinde Türk karasularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yine Marmaris açıklarında farklı saatlerde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına 4 can Salı ve bir lastik bot içeresinde 81 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA

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Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te 134 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te 134 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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