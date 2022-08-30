Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen hareketten yoksun lastik botta, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 Güney Afrika , 6 Kongo, 4 Gambiya , 4 Haiti , 2 Somali , 1 Mali, 1 Gine , 1 Yemen , 1 Sierra Leone, 1 Dominik uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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