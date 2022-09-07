Arka kapıdan girdi, 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti - Son Dakika
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Arka kapıdan girdi, 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti

07.09.2022 13:45
Arka kapıdan girdi, 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki motosiklet mağazasına arka kapıdan giren şüpheli şahıs, 300 binlik motosikleti çalıp ön kapıdan hiçbir şey olmamış gibi çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki motosiklet mağazasına arka kapıdan giren şüpheli şahıs, 300 binlik motosikleti çalıp ön kapıdan hiçbir şey olmamış gibi çıktı. Şüphelinin motosikleti çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şahsı kısa bir süre sonra çaldığı motosiklet ile birlikte yakaladı.

Olay, dün sabah 05.00'te Tepe Mahallesi'nde bulunan bir motosiklet mağazasında meydana geldi. İş yeri kapısının açık olduğunu gören esnaf, hemen mağaza sahibini aradı. Mağaza sahibi komşu esnafın çağrısı üzerine geldiği iş yerinin soyulduğunu fark ederek hemen 112 Acil hattından polise ulaşıp durumu bildirince, asayiş ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve zanlıyı yakaladı.

Arka kapıdan girip ön kapıdan çıkmış

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aldıkları ihbar üzerine olay yerinde başlattıkları soruşturmada, çevre güvenlik kameralarından şüphelinin görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri sonucu Y.G.Ç. isimli şahsı yakalayıp, çalınan motoru buldu. Şüphelinin gözaltı sorgusunda, motorun plakasını ve iş yerinden çaldığı kamera kayıt cihazını Siteler Mahallesi'nde bir çöp konteynerine attığını belirtince, plaka ve kayıt cihazı bulundu. Şüpheli Y.G.Ç., dükkanın arka kapısının camını aletler yardımı ile kırarak kapıyı açıp, anahtar ile açtığı ön kapıdan çaldığı motoru çıkardığını ve iş yerinden çaldığı paraları da harcadığını itiraf etti. İddiaya göre 300 bin liralık motor, 15 bin lira nakit para çalan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arka kapıdan girdi, 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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