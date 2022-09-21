Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

21.09.2022 18:44
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına neden olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına neden olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Adaağzı mevkisinde saat 12.20 sıralarında başlayan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ifade edildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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