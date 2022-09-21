Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Adaağzı mevkisinde saat 12.20 sıralarında başlayan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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