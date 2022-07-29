Marmaris'te orman yangınının çıkış sebebi belli oldu - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangınının çıkış sebebi belli oldu

29.07.2022 19:18
Marmaris'te orman yangınının çıkış sebebi belli oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kopan ağaç dalının elektrik tellerinin birbirine temas ettirmesi sonucu oluşan kıvılcımlar dolayısıyla çıktığı belirlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kopan ağaç dalının elektrik tellerinin birbirine temas ettirmesi sonucu oluşan kıvılcımlar dolayısıyla çıktığı belirlendi.

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, İçmeler-Turunç yolu üzerinde yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başlayan yangının çıkışından hemen sonra olay yerine hava ve kara araçları sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale etti. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra belediye ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından hava araçlarının su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı. Havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu orman yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

KIRILAN DAL YANGIN ÇIKARTTI

Yangınının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının verdiği bilgilerden yola çıkarak alevlerin çıkış noktasını tespit etti. İlk belirlemelere göre, bölgedeki bir ağacın kırılan dalının elektrik tellerinin üzerine düştüğü ve tellerin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar dolayısıyla yangının çıktığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Tosun - Aykut Kurt - İHA)

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Kaynak: İHA

Marmaris, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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