Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile yakalandı

10.08.2022 15:54
Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki restoranda hesabı sahte dolarla ödeyip, 50 dolarlık 4 sahte banknotu da bozdurmak isteyen G.D., polis ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki restoranda hesabı sahte dolarla ödeyip, 50 dolarlık 4 sahte banknotu da bozdurmak isteyen G.D., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Marmaris'teki restoranda meydana geldi. G.D., yemek sonrası gelen hesabı ödemek için 50 dolar uzattı. G.D., daha sonra bozdurmak için 50 dolarlık 4 sahte banknot da verdi. Durumdan şüphelenen işletme sahibi, polis çağırdı. İhbarla gelen polis ekipleri, G.D.'yi restoran önünde durdurup, üzerinde arama yaptı. G.D.'nin şortunun lastiğine gizlenen ve sahte olduğu belirlenen 50 dolarlık 23 banknot ele geçirildi. Hesabı ödediği doların da sahte olduğu belirlenirken, G.D. gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden tatil için Marmaris'e geldiğini ve paraların sahte olduğunu bilmediğini söyleyen G.D., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
500
Marmaris'te trafik ekipleri ticari taksi denetimlerine devam ediyor Marmaris'te trafik ekipleri ticari taksi denetimlerine devam ediyor Sahte dolarla tatil planı suya düştü Sahte dolarla tatil planı suya düştü
Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 Yılan avcıları, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:54:18. #1.12#
SON DAKİKA: Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement