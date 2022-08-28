Tır kasasında Avrupa hayali ile Marmaris'e geldiler, vatandaşların dikkati göçmen kaçakçısını yakalattı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine Avrupa'ya geçiş hayali ile getirilen bir tır dolusu Afgan göçmen ile tır şoförünü, vatandaşların dikkati yakalattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi'nde gece saatlerinde bir tır kasasından çok sayıda insanın indiğini gören vatandaşların dikkati göçmen kaçakçısını yakalattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri 68 düzensiz göçmen ve tır şoförünü yakalayarak emniyete götürdü. Edinilen bilgiye göre önceki akşam İstanbul'dan yola çıkan tır şoförü, tırın kasasına yüklediği ve yasa dışı yollar ile yurtdışına çıkmayı planladıkları belirlenen 68 Afgan vatandaşı Marmaris'te indirdi. Bir tırın kasasından çıkan çocuklar ve yetişkin insanlar ise vatandaşların dikkatini çekti. O esnada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü insanların sağa sola dağılmalarını kaydederek durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak araların dağılan düzensiz göçmenleri ve tır şoförünü yakalayarak emniyete götürdü. Tır şoförü ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alınırken, 68 düzensiz göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edilecek. Tır kasasında İstanbul'dan Marmaris'e getirilen düzensiz göçmenlerin geliş güzergahları ve organizasyon hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.