Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.08.2022 19:44
Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Bodrum ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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