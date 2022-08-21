Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.08.2022 20:56
Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçesi açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçesi açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında can salı, lastik bot ve tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirdi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı, lastik bot ve teknedeki 49 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi bota aldı.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Dalaman ilçesi Kurtoğlu Burnu açıklarında da hareketten yoksun 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 Suriye, 10 Kongo, 5 Filistin, 2 Güney Afrika, 2 Yemen ve 1 Angola uyruklu toplam 44 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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