Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı, lastik bot ve teknedeki 49 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi bota aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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