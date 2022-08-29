Marmaris ilçesi açıklarında da 3 can salı içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma gemisi gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisinde toplam 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında çok sayıda can salı ve can sallarında düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salı içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk ise yakalandı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris ve Datça'da 126 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.