Muğla açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

29.07.2022 22:53
Muğla açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar ve can salları içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salında bulunan 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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