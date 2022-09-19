Muğla açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.09.2022 22:46
Muğla açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 78 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 78 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen 4 can salında bulunan 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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