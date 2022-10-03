Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

03.10.2022 20:08
Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve 3 can salındaki 68 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salında bulunan 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında da tespit edilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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