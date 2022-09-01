Deniz süpürgeleri 45 günde 5 tondan fazla çöp temizledi

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde görev yapan deniz temizleme aracı 45 günde 5 ton çöp temizledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından " Sıfır Atık Mavi " hareketi çerçevesinde 15 Temmuz'dan bu yana Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde iki deniz süpürgesi denilen tekne görev yapıyor. Bu iki tekne günde 8 saat kıyıları gezerek hem kendi gördüklerini hem de ihbar üzerine gittikleri bölgelerden çöpleri toplayıp katı atık tesislerine bırakıyor.

Denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi için denizde seyreden yat veya teknelerden kaynaklı atıkların alınmasında görev yapan deniz süpürgesi adı verilen bu tekneler göreve başladıkları günden itibaren 5 tondan fazla çöp topladı. Çöplerde çıkan pet şişeler, gıda atıkları, ambalaj, cam şişeler, bidonlar, kıyafetler ve tahta parçaları kıyıda bulunan çöp konteynerlerine veya geri dönüşüm kutularına atılarak gerekli bertaraf ve geri dönüşümü sağlanıyor.

Günde 8 saat çalışarak görev yapan deniz süpürgeleri Marmaris ilçesinde körfez içinden çıkarak İçmeler ve Turunç kıyılarına kadar gidip karadan ya da teknelerden atılan çöpleri teknenin ön tarafındaki düzenek ile önce vakumlayıp sonra tekneye alarak kasalara döküyor. Deniz süpürgeleri 90 gün boyunca deniz ve kıyı temizliklerini 12 Ekim tarihine kadar devam ettirecek.

ÇEVRECİLER DENİZ SÜPÜRGELERİNİ ÇOK SEVDİ

Marmaris Çevre Koruma KOD48 Derneği Başkanı Murat Ersan deniz üzerinde yapılan bu temizlik faaliyeti ile ilgili " Biz çevreciler doyumsuz oluyoruz bazen, iki tekne yetmez daha çok koylarda olmasını istiyoruz tabii ki. Bakanlığımızın getirdiği bu tekneler bizleri manevi anlamda çok mutlu etti. Denizlerimizin temizlenmesi için yapılan bu çalışmalar için Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz, Marmaris'in denizlerinin temizleniyor olması bu teknelerin bu kıyıları temizliyor olması çok güzel bir olay. Yangınlardan sonra dağlardan inen balçıklı çamurlar içinde deniz dibi temizliği hareketini de bekliyoruz, bu konuda yoğun çalışmalar yapıldığını da biliyoruz " şeklinde konuşarak vatandaşları çevreye ve denize çöp atmamaları konusunda uyardı.

(Güldemet Kızıl/İHA)