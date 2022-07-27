Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

27.07.2022 15:55
Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.55 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y ve A.Y Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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