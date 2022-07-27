Kaza saat 14.55 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y ve A.Y Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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