Muğla'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Muğla'da kaza: 1 yaralı

03.09.2022 17:27
Muğla'da kaza: 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı genç yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı genç yaralandı.

Cumhuriyet Ortaokulu önünde 48 DS 275 plakalı aracın çarptığı genç 112 ambulans ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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