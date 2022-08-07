Yıldırım yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım yangını büyümeden söndürüldü

07.08.2022 20:52
Yıldırım yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'nde meydana gelen yıldırım yangını büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'nde meydana gelen yıldırım yangını büyümeden söndürüldü.

Olay, Menteşe ilçesinde Kafaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle ortaya çıkan yıldırımlar ormanlık alana düştü. Yıldırım düşmesi sonucu bölgede yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen yangın söndürme helikopteri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Hızlı müdahale ile yangın söndürülürken, muhtemel bir faciadan dönüldü. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti Muğla'da yağmur sürprizi Muğla'da yağmur sürprizi
Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:46 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere çağrı: Kariyer sınavına girmeyin
19:26 Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Şilili yıldız Alexis Sanchez
19:10 Sevgililerin kıskançlık kavgası faciayla bitti! Birlikte ölüme gitmişler
18:58 Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi
18:25 1920 yılında ölen küçük kızın mumyası sergileniyor! Görenler hem korkuyor hem de şaşırıyor
18:10 AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü! Mehmet Ali Çelebi geçmiş paylaşımlarını kaldırdı
18:08 Komşusunu boğazını keserek katletti! Yakalanmamak için baltayla direndi
18:07 Pelosi'nin başlattığı gerilim devam ediyor! Çin, Tayvan'ı 66 savaş uçağı ve 14 gemiyle sardı
18:04 Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi
17:25 Sosyetenin konuştuğu iddia! Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı konuşuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 20:52:40. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement