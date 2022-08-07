Olay, Menteşe ilçesinde Kafaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle ortaya çıkan yıldırımlar ormanlık alana düştü. Yıldırım düşmesi sonucu bölgede yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen yangın söndürme helikopteri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Hızlı müdahale ile yangın söndürülürken, muhtemel bir faciadan dönüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yıldırım yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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