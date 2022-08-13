Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü

Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi'nde yaşanan olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ülkü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 20 yaşındaki gencin cansız bedeni Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Ankara Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Nedim Ülkü'nün cenazesi, Menteşe Düğerek Mahallesi Alaaddin Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Düğerek mezarlığına defnedilecek.
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