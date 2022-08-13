Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü - Son Dakika
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Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü

13.08.2022 15:06
Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü

Muğla'da sabaha karşı 04:00 sıralarında tuvalete gitmek için yatağından kalkan 20 yaşındaki Ankara Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Nedim Ülkü fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ülkü yaşamını yitirdi.

Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi'nde yaşanan olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ülkü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİNDE 2. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 20 yaşındaki gencin cansız bedeni Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Ankara Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Nedim Ülkü'nün cenazesi, Menteşe Düğerek Mahallesi Alaaddin Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Düğerek mezarlığına defnedilecek.

Kalp krizi geçiren 20 yaşındaki genç kurtarılamadı
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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Orhaniye, Ankara, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü - Son Dakika
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