Menteşe'de kaza: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Menteşe'de kaza: 1 ölü

26.08.2022 12:58
Menteşe'de kaza: 1 ölü

Muğla'nın Menteşe İlçesi sanayi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sanayi esnaflarından Süleyman Küçem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe İlçesi sanayi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sanayi esnaflarından Süleyman Küçem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltikoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Çıraklık Eğitim Merkezi istikametinden gelen Nihat K. idaresinde 34 EVZ 605 plakalı araç sürücüsü ile Süleyman Küçem'in sevk ve idaresindeki 48 NY 024 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Süleyman Küçem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Orhaniye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de kaza: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:20 Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor
11:15 Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan
11:11 İDO, Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 13:01:03. #1.13#
SON DAKİKA: Menteşe'de kaza: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement