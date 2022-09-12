Trafik kazasında ölen öğrencinin Düzce'deki okulunda hüzünlü dersbaşı - Son Dakika
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Trafik kazasında ölen öğrencinin Düzce'deki okulunda hüzünlü dersbaşı

12.09.2022 15:20

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Eylül'de minibüsün beton bariyerlere çarpması sonucu ölen lise öğrencisi Yakup Gökçe'nin Düzce'deki okulunda, ders zilinin çaldığı ilk gün hüzün hakimdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Eylül'de minibüsün beton bariyerlere çarpması sonucu ölen lise öğrencisi Yakup Gökçe'nin Düzce'deki okulunda, ders zilinin çaldığı ilk gün hüzün hakimdi.

Büyük üzüntü yaşayan Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11/A sınıfı öğrencileri, 16 yaşında yaşamını yitiren Gökçe'nin sırasına çiçek bıraktı.

Öğrenciler, tahtaya da "Seni unutmayacağız Yakup... Allah rahmet eylesin." yazarak üzüntülerini ifade etti.

Lise öğrenci Serhat İpek, AA muhabirine, Yakup ile 9. sınıftan beri arkadaş olduğunu belirterek, "Eve beraber gidip geliyorduk. Yaz tatilinde beraber değildik ama okulla ilgili hayalleri vardı. Çok üzgünüm." dedi.

Sınıf öğretmeni, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Fatih Emre ise "Sevdiğimiz bir öğrenciydi. Hareketli, bilgili. Takdir-i ilahi, mekanı cennet olsun inşallah. Allah rahmet eylesin. Söyleyecek fazla sözümüz yok." diye konuştu.

Menteşe ilçesinde minibüsün beton bariyerlere çarpması sonucu sürücü Çetin ve Yakup Gökçe hayatını kaybetmiş, yaralı Yusuf ve Mehmet Gökçe sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Eylül, Muğla, Gökçe, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazasında ölen öğrencinin Düzce'deki okulunda hüzünlü dersbaşı - Son Dakika

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