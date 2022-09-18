Muğla'da kaybolan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını AFAD ekipleri buldu - Son Dakika
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Muğla'da kaybolan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını AFAD ekipleri buldu

18.09.2022 23:14
Muğla'da kaybolan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını AFAD ekipleri buldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alzaymır hastası 76 yaşındaki kadın, kaybolduktan 7 saat sonra taşlık alanda bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alzaymır hastası 76 yaşındaki kadın, kaybolduktan 7 saat sonra taşlık alanda bulundu.

Kafaca Mahallesi'nde evden ayrılarak geri dönmeyen Aynima Başçavuşoğlu'nu, çevrede yaptıkları aramalarda bulamayan yakınları jandarmaya haber verdi.

Adrese giden ve eve yakın bölgede arama yapan jandarma durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler, alzaymır hastası Başçavuşoğlu'nu, evinden 7 kilometre uzaklıkta Tınaz mevkisindeki taşlık alanda buldu.

Kaybolduktan 7 saat sonra bulunan kadının düştüğü ve bu nedenle sıyrıkları olduğu öğrenildi.

AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da kaybolan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını AFAD ekipleri buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da kaybolan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını AFAD ekipleri buldu - Son Dakika
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