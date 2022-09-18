Kaybolduktan 7 saat sonra bulunan kadının düştüğü ve bu nedenle sıyrıkları olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da kaybolan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını AFAD ekipleri buldu - Son Dakika

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