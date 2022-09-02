Menteşe Belediyesinde acil durum tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Menteşe Belediyesinde acil durum tatbikatı yapıldı

02.09.2022 12:10
Menteşe Belediyesinde acil durum tatbikatı yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında AFAD ve Menteşe Belediyesi iş yeri sağlık ve güvenlik birimi ekiplerince yapılan tatbikatta, çalışanlara deprem anında yapılması gerekenler, yangın çıkış nedenleri ve söndürme usulleri ile yangın ve deprem esnasında yapılacaklar anlatıldı.

Ekipler tarafından katılımcılara, yangında insan ve eşya kurtarma, ilk yardım ve acil tahliye konularında da bilgi verildi.

Senaryo gereği siren sesleriyle başlayan tatbikatta, öncelikle bina güvenli bir şekilde boşaltıldı ve çalışanlar Acil Toplanma Merkezine geldi.

Acil durum ekiplerince, binada mahsur kalan yaralıların kurtarılmasının ardından güvenli bölgede ilk yardım müdahalesi yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, tatbikatın amacının iş sağlığı ve güvenliği konusunda önceden belirlenen görevli personelin, olası bir afet durumunda neler yapabildiğini ve eksikleri görmek olduğunu söyledi.

Muğla'nın birinci derece deprem kuşağında yer alan bir il olduğuna dikkat çeken Gümüş, afetlere hazırlık kapsamında personele hem acil durum eğitimi verdiklerini hem de uygulamalı olarak neler yapılacağını gördüklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu! 20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu! Kuşadası'nda eskiyen yollar yenileniyor Kuşadası'nda eskiyen yollar yenileniyor Kayıp gencin cesedi bulundu Kayıp gencin cesedi bulundu
Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesinde acil durum tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:26 Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:23:34. #1.13#
SON DAKİKA: Menteşe Belediyesinde acil durum tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement