Kapı kilitlerini patlatan sabıkalı hırsız yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kapı kilitlerini patlatan sabıkalı hırsız yakalandı

25.08.2022 14:22

Muğla'nın Menteşe ilçesinde C.C. isimli vatandaşın evinden 50 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını ihbar etmesinin ardından Muğla, Denizli ve Antalya illerinden kapı kilitlerinin göbeğini patlatarak çok sayıda hırsızlıktan araması bulunan M.A. yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde C.C. isimli vatandaşın evinden 50 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını ihbar etmesinin ardından Muğla, Denizli ve Antalya illerinden kapı kilitlerinin göbeğini patlatarak çok sayıda hırsızlıktan araması bulunan M.A. yakalandı.

İki gün önce akşam saatlerinde evine gelen C.C. isimli vatandaş, kapı kilidinin göbeğinin bulunmadığın gark etti. Eve girdiğinde ise 30 yaşlarında kirli sakallı bir erkek şahsın çıktığını, şahısla yüz yüze geldiğini, şahsın koşarak kaçtığını gördü. Evde yaptığı kontrollerde yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parasının çalındığı ihbarında bulundu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerin olayın aydınlatılması için çok sayıda güvenlik kamera kaydını inceleyerek olayı gerçekleştiren şahsın çok sayıda evden hırsızlık kaydı bulunan M.A olduğunu tespit etti. Şüpheli M.A'nın arkadaşı olan Ç.G.İ. ile Menteşe'ye geldikleri tespit edildi.

Güvenlik kameralarından tespit edilen aracın Denizli ilinde bulundukları tespit edildi. Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri ile iletişime geçilerek araç ve şahıslar Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerince yakalandı.

Şahısların yapılan araç aramasında ve üst aramasında Menteşe ilçesindeki C.C'ye isimli vatandaşa ait altın kolye, altın küpe ve altın yüzük ele geçirildi. Denizli ilinde de gerçekleşen 2 adet kapı göbeği kırmak suretiyle hırsızlık şüphelilerinin faailleri de bu şahıslar olduğu belirlenirken, araç aramasında zula tabir edilen yerlerde Denizli ilinden çalınan 40 bin TL nakit para, çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüpheli M.A'nın Antalya ilinden 4 adet evden hırsızlık dosyasından firarda olduğu, Antalya ilçesinden çaldığı altın kolye üst aramasında ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ayrıca kapı kilitlerinin patlatılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek burada yapılan işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildiler. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in ayağında kırıklar tespit edildi Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in ayağında kırıklar tespit edildi 3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı 3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı Üç ilden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı Üç ilden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Sarayköy, Antalya, Menteşe, Denizli, Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapı kilitlerini patlatan sabıkalı hırsız yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:34:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kapı kilitlerini patlatan sabıkalı hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement