Metrelerce topu sürüp öyle bir şut çekti ki kaleci neye uğradığını şaşırdı

Yangın gece saatlerinde Menteşe ilçesi Akçova Mahallesi Küme evleri yakınlarında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü 'ne bağlı arasöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Menteşe ilçe Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yaptıkları müdahale ile yangın büyümeden söndürdü.

Kaynak: İHA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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