Muğla'da deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar kaldırıldı - Son Dakika
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Muğla'da deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar kaldırıldı

17.08.2022 11:54
Muğla'da deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar kaldırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Yerkesik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Koyu'nda bulunan bir işletmenin denizin üstüne çok sayıda platform koyduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gece yarısı bölgeye giden ekipler deniz üzerine kurulu yaklaşık 20 ahşap platformu kaldırdı.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından da işletme hakkında Muğla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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Akbük Koyu'nda deniz üstüne inşa edilen platformlar kaldırıldı Akbük Koyu'nda deniz üstüne inşa edilen platformlar kaldırıldı Akbük Koyu'nda deniz işgaline 'dur' denildi Akbük Koyu'nda deniz işgaline 'dur' denildi
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Zabıta Müdürlüğü, Yerkesik, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar kaldırıldı - Son Dakika
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