Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından da işletme hakkında Muğla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Yerkesik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Koyu'nda bulunan bir işletmenin denizin üstüne çok sayıda platform koyduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Zabıta Müdürlüğü, Yerkesik, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.